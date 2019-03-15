100 Meters
Nakia Griffin, Tascosa;12.30
Bree Mixon, Amarillo High;12.55
Brianna Brantley, Amarillo High;12.58
Za'Kaja Neloms, Estacado;12.60
Currie Marusak, Amarillo High;12.62
Sydney Ritter, Groom;12.64
Zaria Jeter, Tascosa;12.67
Hallie Sieck, Pampa;12.78
Rese Schoonover, Stratford;12.78
Lanie Stapp, Claude;12.82
200 Meters
Sincere Jackson, Palo Duro;25.34
Alyssa Harris, Canyon;25.90
Jaliyah Jackson, Frenship;25.98
Diamond Lilly, Coronado;26.00
Sharika Williams, Tulia;26.20
Joanna Trevizo, Dumas;26.56
Ellie Frye, Amarillo High;26.63
Terissa Annett, Palo Duro;26.66
Bree Mixon, Amarillo High;26.76
Zaria Jeter, Tascosa;26.96
400 Meters
Diamond Lilly, Coronado;58.30
Alyssa Harris, Canyon;1:00.03
Sherifatu Sheriff, Caprock;1:00.72
Caitlynne Speegle, Canyon;1:00.88
Gabi Davis, Canyon;1:01.98
Abigail Rogers, Tascosa;1:02.46
Kelsee Dudley, Canyon;1:02.31
Bryeton Cagle, Amarillo High;1:02.70
Audrey Carrillo, Randall;1:02.96
Savannah Sumrall, Wellington;1:03.00
800 Meters
Courtney Latham, Amarillo High, 2:23.38
Jasmine Aguilar, Tulia;2:24.00
Jewel Baer, Amarillo High;2:24.08
Gabi Davis, Canyon;2:24.30
Kelsee Dudley, Canyon;2:24.34
Caitlynne Speegle, Canyon;2:24.60
Cammie Mitchell, Amarillo High;2:29.31
Brayleigh McGill, Panhandle;2:29.47
Breanna Stuart, Canyon;2:29.87
Farrah Creery, Tascosa;2:30.40
1,600 Meters
Breanna Stuart, Canyon;5:26.38
Gabi Davis, Canyon;5:28.75
Cammy Jenkins, Lub. Cooper;5:36.21
Kelsee Dudley, Canyon;5:38.35
Ariyah Gomez, Randall;5:40.00
Tristyn Bell, Amarillo High;5:42.00
Emma Lopez, Frenship;5:42.88
Cammie Mitchell, Amarillo High;5:43.00
Sabbatha Taylor, Hereford;5:43.00
Jewel Baer, Amarillo High;5:44.00
3,200 Meters
Breanna Stuart, Canyon;11:42.75
Cammy Jenkins, Lub. Cooper;11:49.64
Ariyah Gomez, Randall;11:56.79
Daphne Pate, Randall;12:00.84
Sabbatha Taylor, Hereford;12:06.00
Emma Lopez, Frenship;12:06.29
Jewel Baer, Amarillo High;12:14.28
Cammie Mitchell, Amarillo High;12:19.80
Tristyn Bell, Amarillo High;12:21.20
Maly Delgado, Dalhart;12:32.15
100-Meter Hurdles
Lesibrenae Contee, Coronado;15.28
Addie Irwin, Tascosa;15.49
Alana Holloway, Spearman;15.59
Zoe Webb, Vega;15.72
Adelynn Austin, Amarillo High;15.73
Mackenzie Grimes, Canyon;15.81
Whitney Gilliam, Frenship;15.84
Rese Schoonover, Stratford;15.85
Chesna Harbert, Channing;16.04
Symone Quiles, Amarillo High;16.12
300-Meter Hurdles
Symone Quiles, Amarillo High;46.72
Courtney Latham, Amarillo High;46.80
Alana Holloway, Spearman;47.32
Salym Cook, Canadian;47.68
Adelynn Austin, Amarillo High;47.68
Mackenzie Grimes, Canyon;48.13
Rese Schoonover, Stratford;48.50
Whitney Gilliam, Frenship;48.91
Macklynn Land, Panhandle;49.12
Jaida Rangel, Amarillo High;49.23
400-Meter Relay
Tascosa;48.95
Amarillo High;48.96
Estacado;49.63
Palo Duro;49.70
Frenship;49.84
Sunray;50.78
Caprock;50.84
Randall;51.13
Tulia;51.20
Canyon;51.25
800-Meter Relay
Frenship;1:45.51
Palo Duro;1:46.80
Canyon;1:48.77
Amarillo High;1:49.05
Dumas;1:49.29
Randall;1:49.46
Tascosa;1:49.66
Lub. Cooper;1:49.71
Estacado;1:50.09
Sunray;1:50.53
1,600-Meter Relay
Amarillo High;4:01.65
Frenship;4:06.16
Canyon;4:07.00
Coronado;4:16.02
Friona;4:16.56
Tascosa;4:17.17
Randall;4:18.40
Dumas;4:19.16
Sunray;4:19.77
Abernathy;4:23.24
High Jump
NeNe Phenix, Coronado;5-6
Tyanna Badillo, Caprock;5-4
Adrianna Cortez, Caprock;5-4
Nyakat Ezbon, Amarillo High;5-4
Brooke Urban, Amarillo High;5-4
Bryeton Cagle, Amarillo High;5-3
Jodie Denton, Friona;5-3
Hallie Conklin, Bushland;5-2
Sympony Brown, Estacado;5-2
Marquita Smith, Tascosa;5-2
Long Jump
Nyakat Ezbon, Amarillo High;17-5
Lainey Choate, Panhandle;17-3 3/4
Abby Boyd, Tascosa;17-0
NeNe Phenix, Coronado;17-0
Whitney Gilliam;Frenship;16-8 1/2
Lanie Stapp, Claude;16-8
Ellie Frye, Amarillo High;16-5
Sherifatu Sheriff, Caprock;16-5
Marisa Reyes, Levelland;16-4
Kambry Smith, Pampa;16-3
Triple Jump
NeNe Phenix, Coronado;37-2 1/2
Whitney Gilliam;Frenship;36-9
Zoe Webb, Vega;36-4
Abby Boyd, Tascosa; 34-11 1/2
Lainey Choate, Panhandle;34-6 1/2
Hallie Sieck, Pampa;34-3
Freinda Nombo, Tascosa;34-2 1/2
Tyanna Badillo, Caprock;34-2
Rebecca Shlenker, Friona;34-0 3/4
Jentre Kennedy, Frenship;34-0
Pole Vault
Sara Tackitt, Frenship;12-10
Natalie Davis, Canyon;11-0
Ashley Amico, Dalhart;10-9
Katyrina Bush, Randall;10-6
Mackenzie Griffin, Bushland;10-6
Saylor Abbott, Tascosa;10-0
Drew Doan, Amarillo High;9-6
Rhiana Todd, Dalhart;9-0
Cristina Valencia, Caprock;9-0
Emma Long, Frenship;9-0
Hadley Coronado;Levelland;9-0
Discus
Audrey Hughes, Canyon;139-6
Kayli Rowland, Lub. Cooper;126-2
Connie Dimba, Frenship;118-2
Rylee DeBord, Sunray;115-7
Danielle Burns, Canyon;114-11
Taylor Mixon, Amarillo High;114-1
Makenzie Watts, Amarillo High;108-7
Mattie Boyd, Canadian;106-9
Elizabeth Sell, Palo Duor;105-4
Taylor Altmiller, Canadian;105-2
Aaliyah Rendon, Tascosa;105-2
Shot Put
Audrey Hughes, Canyon;44-5
Taylor Mixon, Amarillo High;38-8 3/4
Bree Baker, Panhandle;38-4
Carly Drake, Friona;36-3 1/2
Lauryn Dixon, Frenship;36-1
Danielle Burns, Canyon;35-7 1/2
Keona Moore, Frenship;35-5
Keona Loftis, Bushland;35-1
Megan O’Donnell, River Road;34-9 3/4
Natalie Winborne, Pampa;34-8 3/4
Payton Bray, Amarillo High;34-8 1/2
Editor's Note: For updates, or corrections, please send an email to sports@amarillo.com attention Kale Steed or call 806-345-3315.