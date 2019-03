Friday's Takeaways

Girls

Randall's Jess Avila scored a pair of goals, goalie Kenadee Hess had a shutout in net in a 2-0 win over Palo Duro.

Amarillo High scored a late goal but fell short to District 3-5A leader Lubbock Coronado, 2-1.

Erin Folkner of Canyon scored the lone goal in the Lady Eagles 1-0 win over Pampa.

Boys

Ali Kodi and Eduardo Aguirre each had a goal and an assist in Palo Duro's 3-1 victory against Randall.

Caprock has won four straight thanks to a 1-0 shutout over Lubbock Monterey. Longhorn goalie Daniel Alvarez made 11 saves.

Beau Johnson made the lone goal to lift Canyon past Pampa, 1-0, keeping the Eagles in sole possession of first place in 3-4A.

GIRLS

District 3-5A

Randall 2, Palo Duro 0

Randall 1 1 — 2

Palo Duro 0 0 — 0

First Half— 1, Randall, Jess Avila (Rylee Beene).

Second Half— 2, Randall, Avila (Amara Hernandez).

Records: Randall 7-6-5, 4-2-3 (15 points). Palo Duro 5-9-2, 1-6-2 (5 points).

Lubbock Coronado 2, Amarillo High 1

Amarillo High 0 1 — 1

Lub. Coronado 0 2 — 2

Second Half— 1, Coronado, K. Dominguez, 53rd minute. 2, Coronado, Dominguez, 60th minute. 3, AHS, Saizlee Carlton (Katie Goodrich), 68th minute.

Records: Amarillo High 9-5-3, 6-2-1 (19 points). Lubbock Coronado 16-3-1, 9-0 (27 points).

Lubbock Monterey 3, Caprock 2

Lub. Monterey 2 1 — 3

Caprock 0 2 — 2

First Half— 1, Monterey, unknown, 12th minute. 2, Monterey, unknown, 45th minute.

Second Half— 3, Caprock, Sheila Martinez (Yelizeth Ordaz), 60th minute. 4, Monterey, unknown, 70th minute. 5, Caprock, Geste Carrasco, 78th minute.

Records: Lubbock Monterey 9-6-4, 4-2-3 (15 points). Caprock 8-7-8, 2-5-2 (8 points).

District 3-4A

Canyon 1, Pampa 0

Pampa 0 0 — 0

Canyon 1 0 — 0

First Half— 1, Canyon, Erin Folkner (Alyson Hunt), 1st minute.

Records: Canyon 8-4-2, 6-0 (17 points). Pampa 7-6-4, 3-2-1 (10 points).

BOYS

District 3-5A

Palo Duro 3, Randall 1

Randall 0 1 — 1

Palo Duro 1 2 — 3

First Half— 1, Palo Duro, Ali Kodi (Eduardo Aguirre), 12th minute.

Second Half— 2, Palo Duro, Dominique Gomez (Kodi), 48th minute. 3, Randall, Jayden Herbert (Braden Poohlmeifr), 53rd minute. 4, Palo Duro, Aguirre (Diyeme Meshak), 63rd minute.

Records: Randall 7-9-2, 2-6-1 (7 points). Palo Duro 9-5-5, 4-0-5 (17 points).

Caprock 1, Lubbock Monterey 0

Caprock 1 0 — 1

Lub. Monterey 0 0 — 0

First Half— 1, Caprock, Juan Carrasco (Cesar Hinojosa), 21st minute.

Records: Caprock 13-4, 7-2 (21 points). Lubbock Monterey 9-6-5, 3-4-1 (10 points).

District 3-4A

Canyon 1, Pampa 0

Canyon 1 0 — 1

Pampa 0 0 — 0

First Half— 1, Canyon, Beau Johnson (unassisted), 14th minute.

Records: Canyon 12-2-3, 5-1 (15 points). Pampa 2-12-8, 2-1-0-3 (8 points).

H.S. Soccer standings

District 2-6A



GIRLS

Team;District;Overall;Points

Frenship;6-0;13-2-2;23

Odessa Permian;3-1-2;10-3-3;15

Midland High;2-3;7-6-2;8

Midland Lee;2-4;4-7-1;8

Odessa High;2-2-2;7-7-3;11

Tascosa;0-5;4-10-2;0

Friday's games: Frenship 5, Midland Lee 0. Odessa Permian 0, Odessa High 0.

Saturday's game: Midland High at Tascosa, 2 p.m., Dick Bivins Stadium.

BOYS

Team;District;Overall;Points

Odessa High;4-0-2;9-6-4;20

Frenship;4-1-1;10-2-2;18

Midland High;2-1-2;7-4-4;12

Odessa Permian;2-2-1;8-6-6;10

Midland Lee;2-4;7-7-1;7

Tascosa;0-5;4-12-3;0

Friday's games: Frenship 2, Midland Lee 0. Odessa High 2, Odessa Permian 0.



Saturday's games: Midland High at Tascosa, noon, Dick Bivins Stadium.

District 3-5A

Girls

Team;District;Overall;Points

Lubbock Coronado;9-0;16-3-1;27

Amarillo High;6-2-1;9-5-3;19

Lubbock Monterey;4-2-3;9-6-4;15

Randall;4-2-3;7-6-5;15

Lubbock Cooper;2-3-4;5-9-5;10

Caprock;2-5-2;8-7-2;8

Palo Duro;1-6-2;5-9-2;5

Lubbock High;0-8-1;5-12-2;1

Friday's games: Randall 2, Palo Duro 0. Lubbock Monterey 3, Caprock 2. Lubbock Coronado 2, Amarillo High 1. Lubbock Cooper 2, Lubbock High 1.



Boys

Team;District;Overall;Points

Lubbock Cooper;7-1-1;14-4-2;22

Caprock;7-2;13-4;21

Amarillo High;5-1-2;7-5-5;17

Palo Duro;4-0-5;9-5-5;17

Lubbock Monterey;3-4-1;9-6-5;10

Randall;2-6-1;7-9-2;7

Lubbock High;0-8-1;2-15-1;1

Lubbock Coronado;0-6-1;1-15-1;1

Friday's game: Palo Duro 3, Randall 1. Caprock 1, Lubbock Monterey 0. Lubbock Cooper 4, Lubbock High 0.



Saturday's game: Lubbock Coronado at Amarillo High, 2 p.m.

District 3-4A

Girls

Team;District;Overall;Points

Canyon;6-0;8-4-2;17

Pampa;3-2-1;7-6-4;10

Dumas;3-3;5-15;9

Borger;0-6;2-17;0

Friday's games: Canyon 1, Pampa 0. Dumas 2, Borger 1.



Boys

Team;District;Overall;Points

Canyon;5-1;12-2-3;15

Dumas;4-2;7-9-1;12

Pampa;2-1-0-3;2-12-2;8

Borger;0-0-1-5;4-14-2;1

Tuesday's games: Dumas 2, Borger 0. Canyon 1, Pampa 0.