After tryouts Friday, Alice High School named its varsity and junior varsity cheerleaders for the upcoming 2019-20 school year.



According to Alice High School, the cheer squads are:



2019-2020 Varsity Cheerleaders



Madison Timmons



Hailee Carbajal



Hannah Ramirez



Mia Macias



Iris Rivera



Julisa Ruiz



Leah Barrera



Alanus Garcia



Kaitlyn Trafton



Noemi Ruiz



Kristina Abrigo



Mia Longoria



Jalyssa Guzman



Bria Escobar



Mia Cardona



2019-2020 JV Cheerleaders



Samantha Raquel Salas



Kendall Leal



Darrean Resendez



Alayna Chapa



Giselle Salinas



Leila Vasquez



Ariana Delgado



Emmah Radle



Chloe Gomez